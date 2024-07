Cumul de mandats : « On ne peut pas changer une loi à toutes les législatures »

Redonner la possibilité aux élus des exécutifs communaux de siéger au Grand Conseil : c’est ce que demande la Commune de Val-de-Travers. Son projet de loi souhaite permettre à deux conseillers communaux de chaque commune du Canton de Neuchâtel d’accéder au Parlement. La commission législative du Grand Conseil vient de rendre son rapport et balaye, par onze voix contre deux, la proposition des autorités du Vallon. « C’est un point de vue de timing », explique Manon Freitag, la présidente de la commission législative du Parlement neuchâtelois. « Il vient d’y avoir ce changement avec celui de la législature 2021-2025 de cette interdiction du double mandat et après même pas une législature, il n’est pas possible de voir comment ça fonctionne avec les communes et quelles sont les dispositions mises en place. »