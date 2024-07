Bien plus de paix sur Wikipédia

Vous êtes-vous déjà demandé comment sont créés les articles Wikipédia ? Treize volontaires internationaux se plongent dans cet univers à Mont-Soleil, dans le Jura bernois. Ils viennent notamment d'Argentine, de Gambie et de Chine. Pendant une semaine, ils modifient, corrigent et rédigent des articles Wikipédia sur les thèmes de la paix, du service militaire obligatoire et du pacifisme. Un projet qui fait partie de l'initiative « Wikipédia for Peace » de l'organisation Service Civil International (SCI).

Choisir la paix comme thème principal était une évidence pour l’Autrichien Thomas Schallhart, créateur et coordinateur du projet : « Sur Wikipédia, il n’y a pas assez de personnes qui s’engagent à écrire sur le sujet. Il faut une perspective de paix, car la plupart des écrits sur la guerre sont des discours militaristes. Ce projet cherche plutôt à promouvoir un discours pacifique. »

Les participants peuvent ainsi choisir parmi des thématiques et des personnages notables de l’histoire. Ensuite, il est temps de rechercher des informations sur le web et dans les livres. Des règles sont à respecter : il faut par exemple sourcer tout ce que l’on écrit et rester neutre. Cette semaine, un article Wikipédia sur l’Australien David McBride a par exemple été traduit en espagnol et en italien. Ce lanceur d’alerte a rendu publics des documents sur des crimes de guerre commis par des soldats australiens en Afghanistan.