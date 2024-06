Thomas Facchinetti et le temps retrouvé

Il quitte la scène après douze ans. Thomas Facchinetti sonne son départ du Conseil communal de Neuchâtel en cette fin juin, après plus d’une décennie de mandat. L’élu socialiste né en 1961 était en charge du Dicastère de la culture, de l'intégration et de la cohésion sociale. Auparavant, ce fils d’un Italien et d’une Allemande qui se sont rencontrés à Neuchâtel a été, pendant plus de vingt ans, délégué cantonal aux étrangers.

Invité mercredi dans « La Matinale », Thomas Facchinetti relève qu’au moment de quitter des fonctions très prenantes, il se réjouit de pouvoir à nouveau goûter au luxe de disposer de son emploi du temps. Quand on lui demande de quels dossiers il est le plus fier, il cite l’open air du NIFFF, la zone piétonne et le marché, le rassemblement des bibliothèques, l’extension des prestations complémentaires ou encore le Jardin botanique, première institution de son genre à obtenir le prestigieux Prix Museum. « J’avais à cœur d’écouter les gens et de respecter le pluralisme et la diversité », raconte l’élu entré en fonction en 2012. /jhi