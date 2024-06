Neuchâtel devra former environ 2'000 infirmiers supplémentaires d’ici 2032

Première phase de mise en œuvre de l’initiative fédérale « pour des soins infirmiers forts », acceptée par le peuple suisse en 2021. Une tâche qui revient aux cantons et qui figurait à l’ordre du jour du Grand Conseil ce mercredi. Les députés neuchâtelois ont accepté à l’unanimité un projet de loi et un crédit de 21 millions de francs pour atteindre les objectifs de formation dans ce secteur qui souffre de pénurie. La moitié proviendra de la Confédération. Une somme qui servira à rémunérer les institutions de soins pour ce travail de formation. Les besoins en main-d’œuvre sont importants à Neuchâtel comme partout en Suisse. Le conseiller d’État en charge de la santé, Frédéric Mairy, souligne que « dans le canton de Neuchâtel, on estime qu’on doit pouvoir former environ 2'000 infirmiers et infirmières supplémentaires. »

L’argent sera utilisé de la manière suivante : pour soutenir les acteurs de la formation pratique (hôpitaux, établissements médico-sociaux (EMS) et soins à domicile), en leur versant 300 à 350 francs par semaine de stage, soit au total 20,3 millions de francs. Le reste servira à accompagner différentes mesures (soutien à la formation, aux formateurs, à la promotion, etc.) pour un total de 800’000 francs.