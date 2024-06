L’État vient en aide aux EMS en débloquant 65 millions de francs

Répondre aux enjeux du vieillissement de la population et offrir aux ainés des conditions dignes. Le défi est de taille et le Canton de Neuchâtel s’engage à le relever en soutenant financièrement les établissements médicaux-sociaux. Le Grand Conseil neuchâtelois a validé mercredi matin à l’unanimité un crédit-cadre d’engagement de 65 millions de francs destinés au cautionnement d’emprunts bancaires pour la modernisation et le développement des infrastructures des EMS.

L’investissement pour renouveler ce parc immobilier et l’accroître est devisé à 434 millions de francs. Montant sur lequel se calcule le cautionnement de l’État qui s’élève à 15%. Frédéric Mairy, conseiller d’État en charge de la santé, précise « qu’à l’horizon 2035, il faudra environ 900 lits supplémentaires. » Cela représente la construction d’environ 15 EMS, alors qu’actuellement le canton en compte 53. Cela permettra aussi de désengorger le RHNe où en moyenne 30 patients en attente de placement y sont accueillis.