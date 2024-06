Le retour de la Plage des Six Pompes

Nouveau format pour la Plage des Six Pompes. Le festival international des arts de la rue revient cet été à La Chaux-de-Fonds, après son annulation en 2023, suite à la tempête du 24 juillet. Il se déroulera sur six jours seulement entre le 6 et le 11 août. Le changement principal pour le public sera l’apparition d’un nouveau terrain de jeu « délocalisé ». Le jardin du Théâtre populaire romand, à Beau-Site, accueillera effectivement les compagnies, la Place du Marché n’étant plus accessible. « On a fait les tests, c’est à moins de dix minutes de la zone historique de La Chaux-de-Fonds », précise Hugues Houmard, directeur de la plage des Six Pompes. Conscient qu’il faudra changer les habitudes du public, le directeur explique aussi que la programmation a été adaptée en conséquence : « À Beau Site, on aura un à deux spectacles par jour. »