Printemps pourri : piscines extérieures désertées

Une source de satisfaction malgré tout : la piscine du Landeron c’est un peu « une institution ». De ce fait, la campagne d’abonnement « a bien fonctionné », se réjouit Christophe Wüest.





Couvet comme solution de repli

À Boveresse, « il y a du monde qui vient nager, dont quelques jeunes l’après-midi les beaux jours », indique Mathieu Séguéla, chef du Service de la culture, des loisirs et des sports à Val-de-Travers. Celui-ci reconnaît toutefois que la fréquentation est mise à mal par le mauvais temps. Lorsque la météo est particulièrement défavorable, la piscine est même fermée et les abonnés sont redirigés vers le bassin du centre sportif Espaceval à Couvet, auquel ils peuvent accéder gratuitement dans ces circonstances. À Boveresse, l’eau est maintenue à 21 degrés.

À Engollon, la fréquentation est également jugée « très faible ». Philippe Bertholet, responsable des infrastructures à la Commune de Val-de-Ruz, indique qu’entre 700 et 800 personnes sont venues à la piscine depuis l’ouverture le 18 mai, alors qu’habituellement le site enregistre environ 3'000 entrées lors d’un printemps plus classique. Seuls les fidèles du matin et les sportifs se lancent à l’eau. Malgré tout, « on essaie le plus possible de maintenir les heures d’ouverture », précise Philippe Bertholet. La piscine est par ailleurs bâchée la nuit pour maintenir la température « entre 19 et 21 degrés », précise-t-il.





Les restaurateurs aussi attendent le soleil

La situation est aussi compliquée pour les tenanciers de buvettes ou de restaurants attenants aux piscines. « Pour eux, c’est encore pire. Ils perdent beaucoup », estime Martin Barrette, gestionnaire des piscines du Nid-du-Crô, comme les nageurs limitent leur présence au strict minimum.

À Boveresse, un couple assure la restauration. « Ils arrivent à faire venir des gens en travaillant beaucoup sur la communication », précise Mathieu Séguéla, chef du Service de la culture, des loisirs et des sports à Val-de-Travers. Le restaurant peut aussi rester ouvert, même si la piscine est fermée.

Du côté de la piscine d'Engollon, Pierre Varenne, à la tête de la « Buvette chez Pierre » n’affiche pas trop d’inquiétude. Le départ de saison est assez similaire aux années précédentes, selon lui. Le tenancier dit pouvoir compter sur une clientèle fidèle et solidaire, même si la fréquentation est « un poil moins bien » en raison de la météo. Pour compenser, Pierre Varenne réduit ses effectifs : « je travaille seul ou à deux au lieu qu’on soit trois », explique-t-il.

Tous misent sur les mois de juillet et août pour sauver la saison et espèrent que le soleil sera bientôt au rendez-vous. /sbm