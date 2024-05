Un défi financier et sportif pour Colombier Volley

Une promotion et des défis pour Colombier Volley. Après avoir fêté deux titres de ligue B consécutifs, le club du Littoral jouera avec l’élite masculine de volleyball la saison prochaine. La transition est d’importance, même si le club a obtenu une dérogation de trois ans pour se mettre aux normes de la Ligue nationale. Pour évoluer à ce niveau, son président Thomas Gutknecht a indiqué vendredi dans « La Matinale » avoir pour objectif de doubler le budget du club. Il passera de 150'000 francs à 300'000 francs par année. Et pour cela, il mise sur les sponsors. « On sait à peu près combien de subventions on va toucher. Du coup, il faut absolument qu’on puisse trouver des sponsors avec les entreprises de la région. On s’est fixé comme objectif de multiplier par cinq le budget sponsoring. La marche est énorme, mais on s’est donné les moyens d’y arriver. » /sma