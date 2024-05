Grand Conseil : fin des rentes à vie renvoyée en commission

Le Grand Conseil a décidé mercredi par 60 oui, 33 non et 2 abstentions de renvoyer en commission la question de la fin des rentes à vie des conseillers d'État. Ils ont jugé que la rémunération et la temporalité des indemnités doivent être considérées comme un tout et pas choisies aléatoirement selon l'acceptation des amendements.

Le régime actuel est entré en vigueur en 2012. Il prévoit une rente à vie dès 50 ans. Pour ceux âgés de 40 à 50 ans, la rente est limitée à la durée du mandat effectué pour autant qu'elle ait duré au moins quatre ans.

Avec la modification de la loi, le Conseil d'État justifiait une hausse des salaires à 260'000 francs par l'attractivité nécessaire de la fonction et par les cotisations de prévoyance prélevées sur le traitement des ministres. De plus, le traitement des membres du gouvernement est nettement inférieur à celui de tous les cantons romands, sauf le Jura. Cette hausse était contestée par la commission.

Les députés n'étaient pas d'accord non plus sur les indemnités de départ, qui ont fait l'objet de trois amendements. Pour éclaircir la situation et avoir une vue d'ensemble, un renvoi en commission a été décidé. /ATS-fba-aju