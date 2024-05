Cérémonie de baptême pour PlanetSolar II

Moment symbolique mercredi après-midi au Laténium à Hauterive. PlanetSolar II a été baptisé au champagne en présence d’un parterre d’invités et de scientifiques. L’expédition de ce bateau solaire commencera l’année prochaine en Amérique du Sud. Il naviguera sur le lac Titicaca - surnommé le lac du soleil - à cheval sur le Pérou et la Bolivie. Cette étendue d’eau douce de 5’500m2, 25x le lac de Neuchâtel, est un écosystème fragilisé et impacté par la navigation de bateaux à moteurs à explosion.

« C’est le plus haut lac navigable du monde, situé à près de 4'000 mètres d’altitude. Avec l’énorme potentiel d’énergie solaire, c’est probablement le meilleur endroit pour naviguer avec un bateau solaire », s’enthousiasme Raphaël Domjan, porteur du projet. Initialement, ce bateau faisait office de taxi à Venise. Il a été racheté à bon prix et transformé pour fonctionner avec cette énergie renouvelable. « L’expédition sur le lac Titicaca aura trois objectifs », explique l’éco-explorateur. « Il s’agit de démontrer le potentiel des bateaux solaires et électriques à cette altitude. Il y a sur cette étendue d’eau environ 3'000 bateaux qui naviguent et qui polluent avec des hydrocarbures. Il y aura aussi des missions scientifiques menées sur la qualité des eaux du lac. Et enfin, des missions archéologiques de plongée pour découvrir des artéfacts », souligne Raphaël Domjan.