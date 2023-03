Ancien Planet Solar : Raphaël Domjan reste confiant

Pour Raphaël Domjan, la Fondation Race for the Water n’a pas fait une erreur en vendant le navire à Gunter Pauli, son propriétaire actuel. Lâchée par les sponsors durant la période Covid, « elle n’a pas eu le choix », aux yeux du Neuchâtelois, qui ajoute qu’il y a de « bonnes chances » que l’ancien navire Planet Solar vogue à nouveau. Les travaux de réparation actuels pourraient même rendre le bateau plus performant, selon lui.