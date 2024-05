Les actionnaires de Swatch valident toutes les propositions

Réunis mercredi à Bienne, les actionnaires de Swatch Group ont accepté l'ensemble des propositions que lui a soumises le conseil d'administration. Les propriétaires du numéro un suisse de l'horlogerie ont notamment donné leur feu vert au versement d'un dividende augmenté de 50 centimes à 6,50 francs par action au porteur au titre de l'exercice 2023.

Les actionnaires ont aussi porté à une large majorité Marc Hayek, neveu du directeur général de Swatch Group et fils de la présidente Nayla Hayek, en tant que nouvel administrateur. La famille Hayek, premier actionnaire de l'horloger biennois, compte désormais trois représentants au sein de l'organe de surveillance, dont les six autres membres ont été réélus pour un nouveau mandat d'un an. /ATS