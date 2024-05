L’horlogerie reprend sa place dans l’ancien lycée de Fleurier

C’est un bâtiment qui reviendra bientôt à son domaine de prédilection. Il y a près de 130 ans, c’est une école d’horlogerie qui était inaugurée dans les locaux situés à l’avenue Daniel Jeanrichard 4 à Fleurier. D’ici cet été, c’est l’entreprise de l’horloger Kari Voutilainen qui s’y installera complètement. Après avoir acquis le Chapeau de Napoléon en octobre 2020, le Finlandais basé au Val-de-Travers avait besoin d’un nouveau lieu pour étendre ses activités. Le guillochage sera à l’honneur, dans la moitié du bâtiment environ. « Ça sera un centre de compétences et peut-être le seul atelier de guillochage au monde, qui a une telle taille avec ces diverses machines et compétences », commente Kari Voutilainen. Une vingtaine de machines, pesant entre 400 et 600 kg, y seront installées.