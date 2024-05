La nouvelle CCT pour l’horlogerie est sous toit

L’industrie horlogère tient sa nouvelle Convention collective de travail (CCT). La Convention patronale de l’industrie horlogère suisse et le syndicat Unia ont signé le texte ce vendredi à Neuchâtel en exprimant leur « satisfaction ». Négociée entre mars 2023 et février 2024, elle concerne près de 55'000 collaborateurs et plus de 500 entreprises et entrera en vigueur au 1er juillet. La nouvelle CCT sera valable pour une durée de 5 ans et demi et instaurera un régime de « paix absolue » dans la branche jusqu’au 31 décembre 2029.

Vingt-huit revendications, dont 22 syndicales et six patronales, ont été discutées. Quinze ont abouti. La Convention patronale a notamment obtenu que l’article de crise découle de toutes les perturbations économiques graves, notamment en cas de nouvelle pandémie, de crise énergétique ou de catastrophe naturelle pouvant impacter une ou plusieurs entreprises et pas obligatoirement l’ensemble de la branche. Il sera également possible pour les entreprises d’imposer des jours de vacances sur le pont de fin d’année pour certains collaborateurs. La Convention patronale a aussi obtenu une réduction des délais de protection des travailleurs en cas de maladie qui surviendrait après un licenciement.