Service de la jeunesse à Neuchâtel : deux injonctions approuvées

Structure à revoir

Corinne Bolay Mercier (PS) a déploré la surcharge du système - une année peut s'écouler pour une enquête sociale - et les mesures largement insuffisantes prises par le gouvernement qui tendent plutôt à renforcer certains dysfonctionnements. Des entités plus petites, plus proches du terrain, moins hiérarchisées et moins morcelées doivent être créées.

Dans la 1ère injonction, le Grand Conseil demande de revoir la structure fonctionnelle du service. Un nouvel audit externe et indépendant devra évaluer la structure, le fonctionnement et la gouvernance du SPAJ.

Le Conseil d'Etat ne s’est pas opposé au principe de cette injonction, mais il a estimé prématuré de lancer une nouvelle évaluation " sans attendre" alors que la réorganisation n'a pas encore déployé ses effets, a déclaré Frédéric Mairy, qui a hérité du SPAJ à son entrée en fonction au 1er mars. Jusque-là, le service était en mains de Crystel Graf.

Des mesures ont été mises en place depuis septembre 2023. A titre d'exemple, la participation financière des parents aux mesures de placement a désormais été confiée à l’unité financière du service.

"Nous allons travailler à apporter des réponses, mais il est difficile de dire si la structure est la bonne et si elle fonctionne alors qu'elle n'a pas pu être éprouvée sur le terrain", a-t-il ajouté. Frédéric Mairy a précisé que le Conseil d'Etat s'engage à donner une réponse d'ici à l'année prochaine. Son amendement a été accepté.

La 2e injonction, acceptée à l'unanimité, demande que des indicateurs statistiques soient définis pour cerner les politiques publiques déployées par le SPAJ, en particulier à l’aune du bien de l’enfant. Ceux-ci doivent être appliqués, de manière transparente et efficace.

Monitoring des ressources humaines

Le Grand Conseil a aussi largement accepté un postulat de la Coges, qui demande de présenter la manière dont le monitoring des ressources humaines de l’État est fait actuellement, notamment lorsque les indicateurs statistiques révèlent des chiffres inquiétants. Le Conseil d’État doit également étudier la possibilité de faire appel à un organe indépendant de suivi de la santé et de la sécurité du personnel de l’État, pouvant notamment recevoir des plaintes anonymes.

Le Conseil d’État était opposé au postulat. En raison de la séparation des pouvoirs, c'est le gouvernement qui dirige l'administration. De plus, le canton apporte une réponse dans son rapport sur les lanceurs d'alerte et possède un groupe de confiance indépendant, a expliqué le président du Conseil d'Etat Alain Ribaux. Selon lui, le postulat est "superfétatoire". /ATS-fba-aju