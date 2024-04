CSP Neuchâtel : c’est quoi ton truc ?

Le CSP Neuchâtel sera présent lors des six étapes du BCN Tour 2024 avec des activités ludiques et instructives, et offriront la possibilité aux participants de leur apporter des affaires de sport non utilisées pour les revendre dans leurs boutiques de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et La Jonchère.

Si vous souhaitez venir parler de votre association sur RTN, contactez Raphael par mail à raphael@rtn.ch pour une prise de contact. Quelques dates sont encore disponibles d’ici la fin de la saison. /rde