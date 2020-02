Une boutique flambant neuve pour le CSP à la Jonchère

Des odeurs de bois neuf flottent dans la bâtisse historique de la Joliette à la Jonchère. Propriétaire des lieux, le Centre Social Protestant rouvre ce vendredi sa boutique de seconde main, après onze mois de travaux. Le public est d’ailleurs convié à des portes ouvertes jusqu’à 21 heures. Cette rénovation permet d’offrir un meilleur cadre de travail aux bénévoles et aux bénéficiaires des mesures de réinsertion professionnelle. Dans ses locaux de la Jonchère, le CSP propose en effet plusieurs ateliers, allant du jardinage à la menuiserie en passant par la boulangerie.

La nouvelle boutique est plus lumineuse et chauffée, tout en gardant les anciennes poutres boisées. Cette rénovation permettra de créer de nouvelles synergies entre les différentes activités présentes sur le site. Les personnes en réinsertion professionnelle qui ont le profil adéquat pourront ainsi profiter du magasin pour s’essayer à la vente, aux côtés des 18 bénévoles qui y travaillent. Leur production artisanale est aussi mise en avant dans la boutique. Le lieu se veut ouvert à tous, c’est pourquoi une cafétéria est à disposition des clients de la boutique, afin de favoriser le contact et le partage avec les bénéficiaires.

La rénovation a coûté un million de francs, dont la moitié a été financée par la Loterie Romande. À cela s’ajoutent 300'000 francs qui proviennent des fonds propres du CSP et le reste sera couvert par une recherche de donateurs, en cours.





Les boutiques de seconde main ont la cote



Depuis deux ans, les boutiques du CSP surfent sur la vague verte qui leur amène de nouveaux clients qui souhaitent faire plus attention à leur consommation. Les effets de ce mouvement écologique se font nettement sentir dans les trois magasins du canton, selon Joël Ferlisi, responsable de la boutique de la Jonchère.

Par ailleurs, le Centre Social Protestant s’est vu confier un nouveau mandat par l’Etat de Neuchâtel. Dans un local tout neuf du bâtiment de la Joliette, le CSP s’occupera du programme Ressources, qui vise à redonner confiance aux bénéficiaires et à leur permettre de se reconstruire un projet de vie. /sca