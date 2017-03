Un site 100% neuchâtelois dédié à l’asile

Une plateforme innovante voit le jour dans le canton. Le collectif neuchâtelois Plateforme asile a lancé mardi un site internet, en collaboration avec la Joliette et le centre social protestant.

Asile-ne.ch se veut indépendant, il est dédié aux questions de l’asile et des réfugiés. Ce nouveau site internet a pour but de donner des réponses à tous les Neuchâtelois ou de les rediriger vers des associations. Pour les instigateurs du projet, il y a aussi une envie d’influencer l’opinion mais d’une manière humaine. Cette plateforme web est unique en Suisse romande car elle se veut indépendante mais propose des actualités, des définitions, des liens vers des structures et un agenda. /ali