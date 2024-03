Des signatures pour des meilleurs transports publics

Corriger les lacunes des transports publics, c’est l’intitulé d’une initiative lancée il y a quelques jours par la section vaudruzienne du Parti socialiste. Elle constate que si l’offre en transport public est globalement bonne dans la région, des manques existent. Par exemple, l’horaire sur la ligne 421 Cernier - Savagnier - Neuchâtel est lacunaire avec un trou de quatre heures entre 8h et midi en semaine, ou aucun transport en commun avant 16h le dimanche. Autres exemples, l’absence de correspondances entre bus et train en gare des Hauts-Geneveys vers et de Neuchâtel et évidemment, la non-desserte du village du Pâquier. Le comité d’initiative verrait également d’un bon œil l’extension à l’année du service hivernal aux Bugnenets et à La Vue-des-Alpes.