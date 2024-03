Agression d’un juif à Zurich : témoignage du Neuchâtelois qui a immobilisé l’assaillant

Certains le qualifieront de héros, lui parle d’acte citoyen. Samedi soir, Yanis se trouvait à quelques mètres de l’agression qui a vu un adolescent attaquer à l’arme blanche un juif orthodoxe en pleine ville de Zurich. Si aujourd’hui l’homme de 50 ans est encore en vie et qu’il n’y pas eu d’autres victimes, c’est notamment grâce à l’intervention de quelques passants, dont ce Neuchâtelois de 29 ans qui a immobilisé le jeune assaillant. Yanis profitait d’un repas dans un restaurant à proximité après une compétition de jiu-jitsu brésilien. C’est alors qu’une personne est entrée dans l’établissement, demandant de l’aide parce qu'une agression au couteau était en cours. Yanis s’est alors immédiatement rendu dehors, s’est dirigé vers l’agresseur et l’a immobilisé. « J’ai bien regardé qu’il n’avait plus l’arme dans les mains pour ne pas me mettre en danger moi-même. Une fois l’assaillant au sol, un de mes collègues présents avec moi ce soir-là lui a maintenu le bras pour qu’il ne puisse pas aller chercher une autre arme dans sa poche. On ne savait pas s’il en avait d’autres en sa possession. Il a bien tenté de se relever à plusieurs reprises, mais on lui a fait comprendre qu’il ne fallait pas qu’il bouge ».

Le Neuchâtelois explique n’avoir pas hésité et ne pas avoir eu peur. « Mon but était d’aider. J’ai senti que j’avais quelque chose à faire dans cette situation ». Il faut dire que la pratique du jiu-jitsu brésilien lui a donné la confiance nécessaire pour intervenir. « C’est vrai que ça aide dans une telle situation d’avoir un minimum d’entrainement », précise-t-il.

Après l’arrestation de l'adolescent par la police zurichoise, Yanis s'est rendu au poste. Il a fait sa déposition jusqu’en milieu de nuit avant de pouvoir rentrer chez lui. La police l’a remercié d’être venu en aide à la victime et d’avoir immobilisé l’agresseur.