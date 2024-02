Résolution pour un soutien au monde paysan

"Avec les coûts toujours plus élevés, la stagnation, voire la diminution des prix payés aux producteurs (...) et l'explosion de la bureaucratie, les agriculteurs suisses ont l'impression de marcher sur la tête", a déclaré la députée PLR Armelle von Allmen-Benoit.

La résolution veut que le canton de Neuchâtel demande à la Confédération une meilleure reconnaissance des rôles de l’agriculture et des engagements pour une production alimentaire durable et respectueuse de l’environnement et des animaux. Les baisses du budget dédié à l’agriculture doivent être combattues et refusées.

Le texte veut aussi une augmentation des prix payés aux producteurs et une transparence quant aux marges. Il demande l’abandon des politiques agricoles à court terme pour qu’elles correspondent à la durée de planification des investissements.

Le Grand Conseil fribourgeois a voté le 8 février une résolution de soutien à la "révolte paysanne" en Europe et en Suisse. Le parlement vaudois en a fait de même mardi. /ATS