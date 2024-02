Le BAP appartient désormais au Canton

Le BAP passe en mains du Canton. Le Grand Conseil a accepté mardi à la quasi-unanimité, soit par 97 oui et deux abstentions, les deux crédits soumis par le Conseil d'État pour l’acquisition du bâtiment administratif de la Police neuchâteloise à Neuchâtel. Le premier, de 14.7 millions, concerne l'achat du bâtiment. Le second se monte à 4.6 millions de francs et doit permettre de mener des travaux de sécurisation et de transformation dans le BAP. Le bâtiment était jusqu'ici géré en copropriété avec la Caisse de pensions de la fonction publique. /dpi