Pas de gratuité des transports pour les seniors défavorisés

Les seniors en situation précaire ne bénéficieront pas de la gratuité des transports publics dans la Commune de Neuchâtel. Voilà la réponse que le Conseil communal a apporté à une motion émanant du groupe socialiste lundi soir. L’exécutif estime que la mesure ne permettrait pas un « véritable changement de comportements de la population », selon le rapport remis au législatif. Fin 2023, 1'257 personnes résidant dans la commune étaient au bénéfice d’une rente AVS et de prestations complémentaires, critères choisis pour définir les seniors les plus défavorisés. Sur cette base, le surcoût maximal annuel lié à cette gratuité est évalué à 474'531 francs et à 104'145 francs au minimum au vu des personnes âgées qui sollicitent actuellement des subventions en matière de transports publics.





Dans l'attente de l'issue des débats cantonaux

Le Conseil communal préfère par exemple augmenter la subvention en faveur des bénéficiaires des prestations complémentaires pour réduire de 50% le prix de l’abonnement annuel. Il souhaite toutefois attendre que le Grand Conseil neuchâtelois se prononce sur l’initiative pour des transports publics gratuits avant d’aller de l’avant sur ce sujet. Le Tribunal fédéral a jugé une telle mesure inconstitutionnelle sur la base de débats fribourgeois similaires, mais a laissé ouverte la question d’une gratuité partielle, a rappelé la conseillère générale socialiste Isabelle Mellana Tschoumy, qui a déploré la lenteur des travaux neuchâtelois à ce sujet. Le groupe socialiste entend ainsi revenir à la charge sur ces questions. Le groupe Verts/Pop/Sol a déploré le choix du statu quo, tandis que la réponse du Conseil communal a trouvé un écho favorable auprès des élus vert’libéraux et libéraux-radicaux. /sbm