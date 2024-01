Participation démocratique : le Grand Conseil cherche des solutions

De moins en moins de Neuchâtelois votent. Un constat qui n’est pas nouveau – il avait été relevé en marge des dernières élections fédérales – mais qui inquiète le Grand Conseil neuchâtelois : le parlement cantonal veut redonner un coup de fouet à la démocratie.

Les députés ont accepté quatre postulats mardi après-midi qui demandent au Conseil d’Etat d’étudier diverses mesures et outils à mettre en place pour tenter d’augmenter les taux de participation lors des scrutins.

L’une des mesures, c’est la mise sur pied d’une application dédiée. Or, des plateformes d’incitation existent déjà. Selon le député vert Emile Blant, le canton peut mieux faire en rendant ces plateformes « interactives ». Sur les applications actuelles, « il n’y a aucun aspect ludique. On cherche un moyen de les rendre engageantes ». Or, le député le reconnait : « Il n’y a pas de solution miracle. Si on veut avoir une participation qui augmente, c’est en trouvant diverses solutions ».