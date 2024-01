Les Neuchâtelois fidèles à leur caisse maladie

RTN a contacté cinq acteurs majeurs du marché neuchâtelois : Assura, Helsana, CSS, Groupe mutuel, et Sanitas. Leurs chiffres ? La transparence n’est pas la règle… Assura attend des données « définitives et consolidées » pour communiquer. Helsana prétend avoir récupéré le nombre d'assurés perdus l’année précédente, « voire mieux » et Sanitas avance « une croissance à deux chiffres ». Seules les caisses du Groupe mutuel (+5'400 assurés pour l’ensemble des caisses du groupe, en croissance de 25%) et CSS (- 1'000 assurés environ) livrent des chiffres.

Les assurés neuchâtelois viennent de subir deux hausses annuelles importantes et l’aide financière du Canton a augmenté « de plus de 25 millions de francs entre les comptes 2022 et le budget 2024 », déclare Florence Nater. La conseillère d’État en charge du dossier qui se dit critique par rapport à la hausse des primes. « Mais il est important de rappeler que ça a permis une évolution significative dans le système de santé, notamment en termes de solidarité. » Dans cette optique, Neuchâtel invite les autres cantons et la Confédération à réfléchir à ce qu’on appelle le financement du 4e âge. Elle évoque l’abandon d’une prime par tête pour « le quatrième âge », une catégorie de personnes pour lesquelles l’assurance maladie pourrait être financée « sur le modèle de l’AVS ».