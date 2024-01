Baisse des taux hypothécaires : une bonne nouvelle

Le reflux de l’inflation et le ralentissement économique mondial ont un impact sur les taux hypothécaires. Ils s’affichent en nette baisse en Suisse depuis le mois dernier, sur l’ensemble des durées, selon le portail comparatif financier Comparis.ch. En Suisse, le taux d’intérêt moyen pour un crédit immobilier se situe désormais à 2,08% sur trois ans, 2,1% sur cinq ans et 2,22% sur dix ans. Il était monté à 3% pour toutes les catégories l’an dernier.







Que faire maintenant ?

Cette baisse s’observe également auprès des succursales cantonales des banques du pays. Désormais la question qui se pose, si vous devez signer votre contrat d’hypothèque ou le renouveler, c’est de savoir quand le faire. Faut-il accourir dans votre banque demain matin à la première heure ou spéculer encore quelques semaines voire mois pour obtenir un taux encore plus avantageux ? « Pour la personne qui peut se permettre d’attendre, il est probable que dans quelques mois les taux soient encore légèrement plus bas que maintenant », estime Calin Ionescu, maitre d’enseignement à la Haute Ecole Arc de Gestion à Neuchâtel. « Toutefois il serait plus intéressant de réfléchir à signer des contrats sur des périodes relativement longues », insiste-t-il.