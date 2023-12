Montées des eaux : l’inquiétude grandit au Landeron

Les violentes averses des derniers jours inquiètent les autorités du Landeron. Depuis mardi, le lac de Bienne a atteint son niveau de crue fixé à 430,35 mètres au-dessus du niveau de la mer. Par conséquent, le niveau d’alerte 4, soit un fort danger, a été émis.

Afin de garder la situation sous contrôle, les autorités landeronnaises ont déployé une digue mobile aux abords du port. De plus, elles ont également fermé l’accès aux rives du lac et du canal de la Thielle. Pour Jean-Claude Egger, conseiller communal landeronnais en charge de l’urbanisme, « ces phénomènes sont toujours un peu inquiétants, car on ne peut rien prévoir ». Néanmoins, l’élu estime que « les mesures prises rapidement ont permis de garder la situation sous contrôle ».