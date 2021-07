Inquiétante montée des eaux

Les lacs de Neuchâtel et de Bienne pourraient bien déborder. Leurs niveaux d’eau n’ont cessé d’augmenter ces derniers jours. Ils se situent actuellement à 430,04 mètres au Nid-du-Crô et à 430.28 à Twann selon les derniers relevés. Le lac de Neuchâtel pourrait donc passer en alerte 3 et celui de Bienne en alerte 4. Les précipitations prévues cette nuit n’arrangent rien.

Nicolas Merlotti, ingénieur cantonal neuchâtelois, détaille les risques que pourrait provoquer une telle montée des eaux :