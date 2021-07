La navigation à nouveau autorisée sur le lac de Neuchâtel

La navigation sera de nouveau autorisée dès mardi sur le lac de Neuchâtel. La cellule de crise Orccan a communiqué lundi soir que le Conseil d'État neuchâtelois abrogeait l'arrêté urgent promulgué jeudi 15 juillet. Jusqu’à aujourd’hui, la navigation non professionnelle était interdite en raison des crues. La prudence est toutefois requise en raison des niveaux d’eau encore hauts et la présence de débris flottants.

Les recommandations suivantes sont aussi en vigueur: la navigation doit se faire à vitesse réduite pour éviter de générer des vagues. Il ne faut pas voguer de nuit et respecter la distance à la rive soit 300 mètres. Enfin, les navigateurs doivent suivre les restrictions formulées par les communes ainsi que les interdictions concernant les eaux cantonales fribourgeoises et vaudoises.







Lac de Bienne et Morat toujours interdits

En revanche, la navigation sur les lacs de Bienne et Morat étant prohibée, il est toujours interdit de voguer sur les canals de la Thielle et de la Broye jusqu’à la levée de cette mesure par les autorités bernoises et fribourgeoises. /comm-jha