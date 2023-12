LHand : les arrêts de Neuchâtel pas encore tous aux normes

Les arrêts du bus du Nord de la gare de Neuchâtel sont les plus fréquentés du canton. Sur la photo de gauche à droite : Brigitte Brun, déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé, Guillaume Thorens, ingénieur communal adjoint, Mauro Moruzzi, président de la Ville, responsable du Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, Laurent Demarta, architecte conseil en construction sans obstacles chez Pro Infirmis et Olivier Blaser, directeur de Centrevue. (Photo : Ville de Neuchâtel)