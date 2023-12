Votations : l’affranchissement retour offert à Neuchâtel

Le Grand Conseil neuchâtelois veut améliorer le faible taux de participation aux élections et votations dans le canton. Les députés ont accepté mercredi à une large majorité d'offrir l'affranchissement retour lors de votes par correspondance pour les électeurs habitant en Suisse.

Le Conseil d'Etat « n'est pas enthousiaste au retour du pré-affranchissement », a déclaré son président Alain Ribaux. Cela coûterait au maximum 60'000 francs par scrutin ou au maximum 360'000 francs par an, alors que « le retour du vote électronique pointe son nez », a-t-il ajouté.

« Il y a aussi lieu de tenir compte de l’efficience potentielle de cette mesure, alors que d'autres actions demanderaient un investissement moindre », a expliqué Alain Ribaux. Le Conseil d’Etat a rappelé que les électeurs ont la possibilité de déposer gratuitement leurs enveloppes de transmission dans la boîte aux lettres de leur commune de domicile.

« Une grande partie des votants se déplace aux urnes occasionnellement et uniquement quand elle se sent concernée », a déclaré Christine Ammann Tschopp, rapporteuse de la commission. Le faible taux de participation dans le canton est dû à sa composition socio-démographique et au droit de vote des étrangers. Les femmes âgées et les jeunes font partie de ceux qui votent le moins.





Retour de la session des jeunes

Selon Christine Ammann Tschopp, la suppression du pré-affranchissement en 2006 a fait chuter de 5% le taux de participation. Les députés ont en outre accepté de pérenniser une session cantonale des jeunes, qui aura lieu tous les trois ans. La première session avait eu lieu en 2014.

Les postulats et la recommandation de la commission, visant à améliorer la vie démocratique, seront examinés lors d'une session ultérieure. Les nouvelles propositions concernent notamment un escape game de la vie politique ou une semaine de la démocratie. /ATS-gtr