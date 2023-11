Des jardins et de l’amitié pour le Prix de la citoyenneté

Le Prix de la citoyenneté 2023 est décerné aux Nouveaux jardins de l’EPER. Le Conseil communal de Neuchâtel a décerné cette récompense mardi et l’a fait savoir par voie de communiqué. Les lauréats se sont distingués parmi dix-sept dossiers de candidatures. Ils reçoivent la somme de 5'000 francs.





Des tandems au travail

Lancés par l’Entraide protestante suisse, ces Nouveaux jardins sont situés à la rue de la Main 6-8, à Neuchâtel. Chaque année, huit tandems sont formés, composés d’une personne vivant en ville et d’une personne issue de la migration. Ensemble, ces duos reçoivent une petite parcelle à cultiver entre mars et novembre, afin de promouvoir l’intégration et l’entraide, et de permettre aux migrants de perfectionner leur maîtrise du français.

C’est la dixième édition du Prix de la citoyenneté de Neuchâtel. Cette récompense permet à la Ville de distinguer les projets qui favorisent les échanges et la cohésion sociale, avec, de plus en plus, un accent mis sur l’environnement. /comm-jhi