Ville de Neuchâtel : un budget déficitaire, mais solide

Un budget 2024 solide et des priorités claires, malgré l’inflation. Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a présenté ce mercredi les prévisions pour l’année prochaine. L'exécutif table sur un excédent de charges de plus de 9 millions de francs (9'070'300 francs). Malgré un nouveau déficit, ce budget est décrit comme satisfaisant puisqu’il montre que la commune fusionnée est « sur le bon chemin » en vue de réaliser son objectif d’améliorer le degré d’autofinancement, explique le conseiller communal en charge des finances, Didier Boillat. Les écritures particulières sont passées de près de 30 millions au budget 2022 à 6 millions pour celui de l’année prochaine. « Ceci montre notre volonté d’avoir des résultats moins dépendants des écritures particulières », relève Didier Boillat. Le but étant de dégager assez de liquidités pour financer les investissements.