Le loup s’invite au Grand Conseil

Le gouvernement a aussi indiqué que cinq meutes sont en ce moment présentes sur le Jura vaudois, français et neuchâtelois. Laurent Favre précise qu’entre trois et quatre loups isolés cheminent sur le territoire neuchâtelois. Le chef du développement territorial a indiqué qu’à ce jour, 26 attaques avaient été recensées, provoquant la mort d’un veau et de 25 moutons. La régulation du canidé est une compétence de la Confédération et le Canton exerce une gestion sur la base du plan loup de l’Office fédéral de l’environnement.

A l’avenir, le gouvernement entend continuer de pratiquer une gestion équilibrée du loup entre préservation des conditions d’élevage et accueil du prédateur dans la région.

Le député Damien Humbert-Droz a pour sa part tenu à saluer la bonne application du cadre légal dans le cadre du tir de ce loup. Le libéral radical a estimé que ce qui inquiète aujourd’hui, c’est l’évolution de la population du loup et la pression que l’animal fait peser sur l’élevage et les cheptels.

Le député Stéphane Rosselet, également président de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, a rappelé que les attaques sont exponentielles en Suisse. Il a reconnu que toute une partie d’éleveurs ne sont pas encore professionnels : « on doit faire un effort afin de former ces détenteurs de bétail ».

La semaine dernière, deux attaques de loups ont encore été répertoriées dans la Vallée de la Sagne et dans la région du Col de la Tourne. /aju