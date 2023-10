Les panneaux solaires de la Fontenelle font jaser

Séance presque sans histoire lundi soir à l’occasion du Conseil général de la Commune de Val-de-Ruz. Le seul point qui a suscité des discussions avait trait à une interpellation du groupe PLR-Le Centre : « Le toit de la Fontenelle sous haute tension ». Les membres du législatif ont été favorables à l’ouverture d’une discussion en relation avec l’installation de 1'200 panneaux solaires sur le toit du collège de la Fontenelle à Cernier par la coopérative Coopsol.

Dans un reportage diffusé il y a dix jours, la RTS a indiqué que le réseau de la Fontenelle était dans l’incapacité d’absorber le surplus de la production après autoconsommation : « C’est tout simplement scandaleux », a clamé Francis Krähenbühl du PLR. « Il se trouve aujourd’hui que le câble qui relie cette installation solaire au réseau est insuffisant pour transporter l’énergie qui va être produite. Même un apprenti électricien de réseau est capable de calculer ça ». Le tuyau est en quelques sortes trop petit. Francis Krähenbühl n’a pas mâché ses mots à ce propos. Il a encore parlé de couac monumental, mais la Commune n’en est pas responsable. Elle n’est pas porteuse du projet : « Nous pouvons simplement regretter qu’il n’y ait pas eu dès le départ une meilleure communication et coordination entre Coopsol et le Groupe E », détaille François Cuche, conseiller communal en charges des énergies. Et d’ajouter : « On a eu les garanties du groupe E que le réseau sera adapté et qu’il pourra absorber à l’été 2025 la pleine puissance de la production ».