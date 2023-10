Le Temple des Eplatures sera rénové et réaffecté

Une nouvelle jeunesse pour le Temple des Eplatures à La Chaux-de-Fonds. La Ville de La Chaux-de-Fonds, l’Université de Neuchâtel et l’Association pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes neuchâteloises (ASPAM) vont collaborer dans la réalisation d’un projet de sauvegarde et de réaffectation du temple, indique un communiqué vendredi. Une convention a été signée le 8 mai 2023 par les trois institutions.

Le but du projet est de créer « un lieu de séminaires et de culture comportant une partie de logements estudiantins » proposant « des activités scientifiques et culturelles pendant la semaine et ouvert à la location au public durant les week-ends ».

Initiatrice du projet, l’ASPAM mènera les travaux afin d’assurer la reconstruction et la reconversion de l’édifice, dont le clocher avait été détruit lors de la tempête du 24 juillet dernier.





Ouverture d’un centre de séminaires

Le centre de séminaires sera notamment à disposition de l’Université de Neuchâtel et de la Conférence Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO). Son accès sera réservé à des étudiants doctorants.

L’Université de Neuchâtel, par son service académique (SACAD), se chargera « de la promotion, de la coordination des utilisations scientifiques et de la gestion de l’occupation des chambres » pour toutes les utilisations universitaires.

Ce nouveau « lieu de réunion polyvalent » sera ouvert au public les week-ends et en dehors des périodes de séminaires, et géré par l’ASPAM. Des manifestations comme des mariages ou des séminaires d’entreprise pourront être organisées.







Offre de logements estudiantins

Une offre « unique » de chambres estudiantines doubles sera proposée aux participants des écoles doctorales et des séminaires scientifiques. Les logements seront « purement accessoires aux autres utilisations du Temple » et destinés à de courts séjours. Les séminaristes pourront donc séjourner sur place lors de leur formation.

Le Temple des Eplatures, rénové, ouvrira ses portes au début de l’année 2025. /comm-mma