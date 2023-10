Charges géotopographiques : la commission parlementaire veut augmenter la part versée aux communes

Le dossier anime les débats politiques neuchâtelois depuis plus de trois ans. Celui des charges géotopographiques avec cette question : à qui doit revenir la manne de la Confédération pour les frais engendrés par l’altitude ? Une initiative cantonale veut que 90% de cette péréquation fédérale reviennent aux communes situées à plus de 800m. Ce printemps, le Conseil d’État a présenté un contre-projet direct. Il propose que la moitié des 20 millions de francs versées par la Confédération pour les charges géotopographiques soit dévolue aux communes. La commission parlementaire « Péréquation et régions » a publié mardi son rapport destiné au Grand Conseil.







Ce qu’il en ressort :

La commission souhaite proposer un projet satisfaisant pour les initiants tout en évitant qu’il ne soit considéré comme trop extrême par le Conseil d’État. Ses membres reconnaissent l’importance de préserver la cohésion cantonale et l’aspect de solidarité doit primer.

La commission retient l’idée du contre-projet que 50% du montant lié à l’altitude soit redistribué aux Communes, soit 10,4 millions de francs. En revanche, elle veut maintenir les 3% issus de la taxe auto, mais sans pondération du critère d’altitude, alors que le gouvernement souhaite supprimer cette part. L’enveloppe pour les Communes passerait ainsi de 10,4 à 11,8 millions de francs. Autre point, la commission soutient que toutes les Communes du canton doivent pouvoir en bénéficier, comme le veut aussi le Conseil d’État, avec toutefois une pondération différente selon l’altitude. Cela permet notamment de tenir compte de la spécificité du Val-de-Travers, situé à moins de 800 mètres, mais dont les caractéristiques climatiques sont celles d’une région située à une l’altitude plus élevée.