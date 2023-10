Repenser l’assurance-chômage à la lumière des enjeux climatiques

L’assurance-chômage est vieillissante. Selon les Associations de défense des chômeurs (ADC) du canton de Neuchâtel, elle doit être repensée et même repensée à la lumière des enjeux climatiques actuels. Une conférence sur cette thématique a lieu ce jeudi 19 octobre à Neuchâtel.

Pour l’ADC, ce changement va probablement venir des associations qui œuvrent sur le terrain. Aïcha Brugger a expliqué, lundi dans La Matinale, que la loi sur l’assurance-chômage qui date de 1982 « est devenue obsolète par bien des aspects, car elle ne prend pas en compte les enjeux sociétaux et climatiques actuels. (…) Et on pense que c’est très important de réfléchir à ces questions pour moderniser la loi que nous trouvons vieillissante. » Et pour elle, les solutions viendront probablement du monde associatif « qui a cette flexibilité, cette agilité en lien avec le terrain pour proposer des alternatives (...) et permettre à nos politiques de prendre ce sujet à bras le corps. »

Et justement, des alternatives, l’Association de défense des chômeurs de La Chaux-de-Fonds en a proposé une au Canton. Il s’agit d’un « contrat d’utilité sociale qui vise aussi à la transition écologique concernant les chômeurs de longue durée. » Il s’agirait de mettre en place des contrats de travail qui correspondent aux besoins de gens qui sont éloignés du marché du travail et qui sont en lien direct avec la transition écologique. « Ça peut être par exemple participer à des jardins collectifs, travailler dans des mesures qui visent le recyclage. (…) J’ai l’impression que les gens maintenant sont à la recherche de sens dans leur activité et l’écologie c’est vraiment central et ça peut être une réponse très intéressante ».