L’ADCN inquiète, malgré un taux de chômage au plus bas

Les Associations de défense des chômeurs sont inquiètes dans le canton de Neuchâtel. Dans son train de mesures d’économies, la Confédération veut réduire de près de 40% sa contribution à l’assurance-chômage. Un thème qui n'a pratiquement pas été abordé lors des campagnes des différents partis en vue des élections fédérales du 22 octobre. Le taux de chômage est certes au plus bas, il affichait 2,6% dans le canton Neuchâtel fin septembre et 2% au niveau national. Des chiffres qui sont trompeurs, car explique, Sandra Spagnol, juriste à l’ADCN Neuchâtel : « Il faut voir ce que l’on met dans les chiffres. Le calcul est opéré sur la base des personnes qui touchent le chômage », autrement dit celles qui ne le perçoivent plus, mais qui n’ont toujours pas retrouvé d’emploi, ne rentrent plus dans ces statistiques. « Les pays voisins calculent le taux de chômage sur la base des prescriptions du Bureau international du travail qui prend en compte les personnes effectivement en recherche d’emploi. (…) Ça veut dire que si la Suisse prenait en compte la même méthode de calcul, on devrait augmenter le taux réel de 2 voire même 2,5 points ». Donc 5% de la population active dans le canton de Neuchâtel.