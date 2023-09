Une liste commune dès le 1er tour aux élections communales à Neuchâtel

Les Verts et les socialistes vont faire une liste commune dès le premier tour lors des élections communales des 21 avril et 12 mai 2024 pour l'exécutif de la commune fusionnée de Neuchâtel. La gauche espère reconquérir la majorité avec cette alliance.

« Deux candidats - encore à nommer - de chaque parti porteront les couleurs de la gauche sur une base programmatique commune pour porter notre Ville vers une plus grande qualité de vie », ont indiqué jeudi les deux partis. « La volonté de faire liste commune dès le premier tour reflète la détermination des deux partis à reconquérir la majorité au Conseil communal pour rendre Neuchâtel plus sociale et plus verte ».

Depuis les élections de 2020, le Conseil communal est composé d'une Verte (Nicole Baur), d'un PS (Thomas Facchinetti), d'un Vert'libéral (Mauro Moruzzi) et de deux PLR (Violaine Blétry-de Montmollin et Didier Boillat). Le PS a perdu un de ses deux sièges au profit des Vert'libéraux.

L'an prochain, le mode de scrutin va changer et passer de la proportionnelle à la majoritaire, ce qui pourrait rebattre les cartes. De plus, Thomas Facchinetti, en poste à l'exécutif depuis 2012, pourrait démissionner. /ats