Vallées : deux visions de l'accueil extra-scolaire

L’accueil extra-scolaire, c’est un casse-tête réglé différemment par les communes du Canton de Neuchâtel. La LAE, la loi sur l’accueil de l’enfance à l’échelle cantonale, fixe le taux de couverture en matière de places. Il s’élève à 30% pour le préscolaire, c’est-à-dire les crèches, et à 20% pour le parascolaire. Cette loi est actuellement en cours de révision par le Conseil d’Etat.







Val-de-Ruz : le défi du parascolaire

Les Communes neuchâteloises tentent de se rapprocher de ces objectifs, mais travaillent toutes de manière différente. Lors de fusions, les systèmes sont souvent analysés puis adaptées au besoin. Val-de-Ruz a notamment fait parler d’elle cette année, avec un manque de structures parascolaires au cœur des débats. De nombreux parents réclamaient des places supplémentaires pour leurs enfants. Dernier rebondissement la semaine passée : RTN vous annonçait qu’une quarantaine d’écoliers allait partager leur temps extrascolaire entre deux structures d’accueil, aux Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane.

Conseiller communal de l’éducation et de la jeunesse à Val-de-Ruz, Jean-Claude Brechbühler nous rappelle ce mercredi matin que l’organisation de l’accueil extra-scolaire est organisé de cette manière dans la Commune depuis avant la fusion. Toutes les crèches sont privées. Dans le parascolaire, trois structures privées existent, le domaine public se charge sinon de la majorité des places. Selon le conseiller communal, aucune raison de changer cette répartition qui « fonctionne bien ». « Tous les acteurs travaillent dans le même but et vont de l’avant » explique Jean-Claude Brechbühler.





Val-de-Travers : le défi du nombre de places

On ne peut pas comparer Val-de-Ruz avec Val-de-Travers, puisque dans cette commune, ce sont les autorités qui ont pris l’accueil extra-familial entre leurs mains après la fusion. Cela permet « une amélioration de la qualité », selon Christophe Calame, chef du dicastère de la jeunesse et de l'enseignement. « Ça nous donne une meilleure maitrise et permet de créer des synergies dans le domaine des crèches. Pour le parascolaire, dans un cadre communal, on est dans une prestation pour la population, on ne recherche pas la rentabilité. » La Commune peut donc garantir des infrastructures avec 15 places, à Noiraigue ou à Buttes par exemple.