Le saucisson neuchâtelois, âme carnée des torrées

Lors des torées, le saucisson est enseveli sous les braises d’un grand feu, mais sa préparation diffère selon les habitudes. Pour ceux qui aiment l’enrober de feuilles de chou, il est conseillé des les blanchir au préalable, afin de faciliter l’apprêtement.

En plus des traditionnels papier de boucher et papier journal, il est aussi possible de finir d’emballer le tout avec du papier d’aluminium, selon la durée de cuisson.