Une application pour découvrir les parcs du Doubs et de Chasseral

Les parcs suisses à portée de main. Une nouvelle application gratuite, lancée officiellement cet été, permet de découvrir une multitude d’itinéraires de randonnée, mais aussi de vélo, de raquettes et de ski de fond proposés par les différents parcs suisses, dont ceux du Doubs et de Chasseral. Elle est destinée tout aussi bien aux sportifs chevronnés qu’aux familles, par exemple. L’application met aussi en avant divers points d’intérêt, d’ordre culturel notamment, selon les régions. Différentes excursions sont mises en avant selon les saisons. L’objectif est aussi de promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement. Tous les itinéraires proposés par l’application sont accessibles en transports publics, explique Cécile Wiedmer, cheffe de projet communication et culture pour le Réseau des parcs suisses.