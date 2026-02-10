L’année du Parc du Doubs sera ponctuée de nombreuses activités

Le Parc du Doubs part à la découverte de toutes sortes d’activités cette année. Il a dévoilé ce mardi son « Programme Découvertes 2026 ». Le document recense 30 événements qui abordent les thèmes de prédilection du l’institution tels que la nature, le paysage, les produits du terroir et la culture. Le programme prévoit des sorties guidées, des formations et autres animations qui se dérouleront sur l’ensemble du territoire de l’association qui regroupe 15 communes jurassiennes, neuchâteloises et bernoises. « Le but de ces différentes activités est de mettre en valeur les richesses de la région et de sensibiliser le public aux enjeux du développement durable », souligne le communiqué.

La saison débutera mi-mars avec la réouverture du Centre Nature Les Cerlatez. Le Parc du Doubs organisera notamment plusieurs événements en lien avec son projet « Nature au village » pour améliorer la biodiversité en milieu bâti tout en intégrant la population à la démarche. /comm-nmy