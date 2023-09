Un festival à Yverdon pour découvrir le savoir-faire horloger

Le premier Festival suisse de l'horlogerie se tient de vendredi à dimanche prochain à Yverdon-les-Bains (VD). Le rendez-vous souhaite faire mieux connaître le savoir-faire horloger et susciter des vocations pour maintenir ce patrimoine. Une trentaine d'horlogers indépendants, d'artisans, de collectionneurs, de formateurs et de designers participeront à l'évènement organisé dans le complexe d'Explorit. L'objectif d'une poignée de passionnés est d'en faire une vitrine à la portée de tous. « Ce ne sera pas un salon, mais un festival ludique et festif, axé sur les échanges et les partenariats », a expliqué à Keystone-ATS Marie Commergnat, directrice de l'Association en charge du projet. Au menu : des ateliers participatifs, des démonstrations, des stands des écoles, mais aussi des films sur l'horlogerie et des concerts.

« Il sera possible de monter sa montre de toutes pièces et de repartir avec », relève la présidente. Mais aussi de découvrir la fabrication d'un rouage, par exemple du spiral. Parmi les invités figure Estelle Lagarde, gouacheuse et designer en haute joaillerie-horlogerie, mais aussi le maître graveur Richard Lundin.

« Il manquait un rendez-vous au centre de la Suisse romande pour donner une belle vitrine aux horlogers indépendants et aux artisans, mais aussi pour susciter des vocations », poursuit Mme Commergnat. Explorit présentera au rez des animations et quelques artisans (entrée libre) et à l'étage le plateau de tous les métiers reliés à l'horlogerie (payant). /ATS