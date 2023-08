Le patron de Sellita, honoré du prix Gaïa

Miguel Garcia, patron de Sellita, est le lauréat dans la catégorie « esprit d'entreprise » du prix Gaïa 2023. Les deux autres lauréats des Nobel de l'horlogerie sont l'artisan Georges Brodbeck et le chercheur Hans Boeckh.

Miguel Garcia est « honoré pour sa vision entrepreneuriale menée avec une force de caractère et des valeurs hors du commun, sa démarche industrielle bousculant l'ordre établi dans le domaine de la fabrication de mouvements et le développement prodigieux de sa société », a indiqué jeudi le Musée international d'horlogerie (MIH).

L'entreprise Sellita, basée au Crêt-du-Locle, est spécialisée dans l'assemblage, la conception et la fabrication de mouvements mécaniques de qualité. Son bâtiment a été fortement touché par la tempête du 24 juillet.

Georges Brodbeck est le lauréat dans la catégorie « artisanat, création » pour avoir réhabilité en autodidacte, par amour de la mécanique, un art en voie de disparition dans le registre de la décoration horlogère, le guillochage. L'artisan a aussi participé au sauvetage et à la restauration de nombreuses machines dont il a su apprivoiser et transmettre les fonctionnements, peut-on lire dans le communiqué.

Hans Boeckh est récompensé dans la catégorie « histoire, recherche » pour sa carrière exceptionnelle menée avec humilité, sa capacité à lier la rigueur de la recherche historique et la connaissance de la matière et son ambition de rapprocher les institutions privées et publiques actives dans la conservation des collections et du patrimoine. Les lauréats recevront leur distinction le 21 septembre au MIH à La Chaux-de-Fonds. /ATS