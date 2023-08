Frédéric Mairy : une passion pour la course à pied

« Le massif du Jura a ses chemins où s’égarer. Les hêtres, les épicéas et les sapins blancs en sont les monuments ; les roches, les œuvres façonnées par le temps. » Si vous appréciez les collines et autres combes du massif, vous allez dévorer le dernier livre de Frédéric Mairy, « Cours toujours », publié aux éditions Alphil. Le conseiller communal de Val-de-Travers nous emmène courir à ses côtés dans les sous-bois de la région.

Cette passion sportive, le Vallonnier la cultive depuis sa jeunesse. « C’est un sport qui offre beaucoup de souplesse selon mon emploi du temps. Et j’ai la chance d’habiter à quelques pas de magnifiques forêts, ce qui me permet de sortir dès que l’occasion se présente ».

La course est certes pour quelques-uns d’entre-nous un effort. Mais, pour Frédéric Mairy, c’est devenu un plaisir. Par contre, les grands raouts comme les marathons urbains, ce n’est pas forcément ce qu’il préfère, même s’il salue l’existence de ces manifestations. « Mon truc, c’est plutôt d’aller courir seul en forêt, où la végétation change tous les jours ». Et ce n’est pas un moment durant lequel Frédéric Mairy se vide la tête, au contraire « c’est tout l’inverse : courir me remplit de ce que je découvre ; cela me permet aussi de réfléchir aux enjeux professionnels ». /aju