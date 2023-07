Nouveau projet de loi sur la culture à Neuchâtel

La nouvelle mouture entend rassurer les différents acteurs, à commencer par les communes, elles aussi distributrices de subventions.

En 2020, l’État envisageait de mettre un terme à sa politique de l’arrosoir pour ne soutenir plus que des projets de grande envergure. La tendance reste la même, mais de « manière un peu moins abrupte et plus subtile », estime Alain Ribaux. On peut lire dans le rapport que « l’État réserve en majorité ses soutiens aux acteurs culturels confirmés », laissant aux communes « l’animation culturelle locale, le soutien à la création non professionnelle ». Les deux échelons de collectivités publiques se coordonnant « pour couvrir l’ensemble du parcours des acteurs culturels ».