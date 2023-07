Apprendre les bases du français dans les parcs

L’environnement détendu des Jeunes-Rives et du Bois du Petit-Château pour se frotter aux rudiments de la langue de Molière. L’OSEO Neuchâtel, l’œuvre suisse d’entraide ouvrière, remet en place ses cours de français dans les parcs. Cette 6e édition démarre ce mardi à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Gratuits, ces cours sont destinés à la population allophone du canton. Ils se tiennent les mardis, mercredis et jeudis, de 16h à 17h30 jusqu’au 10 août.

Cette année l’offre a été adaptée, relève Véronique Franzin, directrice de l’OSEO Neuchâtel. « Désormais les jeunes dès 13 ans peuvent participer au cours de français. Et le service de garde gratuit pour les plus petits a été élargi. Auparavant, il accueillait les enfants de 2 à 7 ans, désormais c’est jusqu’à 12 ans ».