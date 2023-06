La Chaux-de-Fonds, Capitale culturelle suisse en 2027

Exit 2025, La Chaux-de-Fonds devrait obtenir le titre de capitale culturelle suisse en 2027. La candidature va toutefois de l’avant. Le projet est en effet inscrit dans le message culture 2025-2028 de la Confédération qui est mis en consultation à Berne depuis le début du mois. Une étape indispensable pour que l’événement puisse se produire.







2,1 millions de francs par année



En cas d’acceptation, la Confédération accordera une reconnaissance au projet de Capitale culturelle suisse et de facto à La Chaux-de-Fonds. Les montants de la participation fédérale pour l’organisation de l’événement ont d’ailleurs été augmentés de 1 million à 2,1 millions de francs par année, si le projet global est accepté. Au niveau communal et cantonal, des rapports d’information seront soumis au Conseil général de La Chaux-de-Fonds et au Grand Conseil neuchâtelois d’ici quelques semaines.